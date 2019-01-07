İstanbul Beyaza Büründü
1 saat önce
İstanbul'da kar yağışı şiddetini arttırdı, kent beyaza büründü.
İstanbul
'da kar yağışı şiddetini arttırdı, kent beyaza büründü.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde aralıklarla yağmaya devam etti. Akşam saatlerinde ise şiddetini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ispartakule mevkiinde çekilen görüntülerde lapa lapa yağan kar ve beyaza bürünmüş sokaklar dikkat çekti. Kar
yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:10 Kaynak: İHA
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı
Cumhurbaşkanının Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller