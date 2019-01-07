Son Dakika Haberleri: İstanbul Beyaza Büründü

İstanbul Beyaza Büründü

48 dakika önce

- İstanbul beyaza büründüİSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı şiddetini arttırdı, kent beyaza büründü.

- İstanbul beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışı şiddetini arttırdı, kent beyaza büründü.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde aralıklarla yağmaya devam etti. Akşam saatlerinde ise şiddetini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ispartakule mevkiinde çekilen görüntülerde lapa lapa yağan kar ve beyaza bürünmüş sokaklar dikkat çekti. Kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, İstanbul, Genel
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