İstanbul Beyaza Büründü

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Taksim Meydanı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, öz çekim yaparak o anı kaydetti. İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar da kar yağışını görüntülemek için telefonlarına sarıldı. Gün içerisinde kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan karı gören çok sayıda yerli ve yabancı turist, anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarıldı. Bazı gençler ise yer yer tutan karla kar topu oynarken, bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.



İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ İstanbul'da kar yağışı şiddetini arttırdı, kent beyaza büründü. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde aralıklarla yağmaya devam etti. Akşam saatlerinde ise şiddetini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ispartakule mevkiinde çekilen görüntülerde lapa lapa yağan kar ve beyaza bürünmüş sokaklar dikkat çekti. Kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.



(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 5 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

UFC Dövüşçüsü Polyana Viana, Kendisini Soymaya Çalışan Hırsızı Tanınmaz Hale Getirdi