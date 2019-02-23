Son Dakika Haberleri: İstanbul Beyaza Büründü

İstanbul Beyaza Büründü

29 dakika önce

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHAİstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu.

İstanbul Beyaza Büründü, System.String[]
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA

İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Her iki yakada da etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar karın keyfini çıkardı. 

Kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini arttırdı. Kentin birçok yeri beyaz örtüle kaplandı. Taksim Meydanı'nda kar yağışı, yayalara zor anlar yaşatırken meydan beyaza bürüdü. Başakşehir'de de yerler beyaza örtüyle kaplandı. Yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı

-İstiklal Caddesi

-Başakşehir'de kartopu oynayan çocuklar

-Başakşehir'de kayan araçlar

-Kartopu oynayan çocuklar

Çocuklar ile röp 

Kar tutan araçların görüntüsü 

Karda yürüyen insanlar 

kayan araçlar 

- Beylikdüzü'nde etkili olan kar

- Hadımköy'de yağan kar

- İçerenköy'den kar yağışı

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:29 Kaynak: DHA

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