Son Dakika Haberleri: İstanbul Beyaza Büründü

İstanbul Beyaza Büründü

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

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İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentin cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Şehrin tarihi yapılarıyla birleşen kar manzarası birçok noktada seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:08 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, İstanbul, Güncel
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