Son Dakika Haberleri: İstanbul Beyaza Büründü

İstanbul Beyaza Büründü

12 dakika önce

İSTANBUL'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu.

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İSTANBUL'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Her iki yakada da etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar karın keyfini çıkardı. 

Kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini arttırdı. Kentin birçok yeri beyaz örtüle kaplandı. Taksim Meydanı'nda kar yağışı, yayalara zor anlar yaşatırken meydan beyaza bürüdü. Başakşehir'de de yerler beyaza örtüyle kaplandı. Yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:05 Kaynak: DHA

Kar, İstanbul, Güncel
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