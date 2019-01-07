İstanbul - Beyaza Bürünen Anadolu Yakasının Havadan Görüntüleri
1 saat önce
Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.
Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA İstanbul
'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
------------
-Anadolu yakasında havadan görüntüler
DHA FEED
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:47 Kaynak: DHA
Kılıçdaroğlu'nun Gizli Muhalifleri Yapılanmaya İlçe Belediye Adayları Üzerinden Başladı
Gsyh'den En Yüksek Payı İstanbul Aldı
İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Tartışmalarına Noktayı Koydu