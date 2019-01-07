Son Dakika Haberleri: İstanbul Beyaza Bürünen Anadolu Yakasının Havadan Görüntüleri

İstanbul Beyaza Bürünen Anadolu Yakasının Havadan Görüntüleri

1 saat önce

Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAİstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü.

Haber-Kamera : Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini arttıran kar yol kenarları ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Anadolu yakasını kaplayan kar havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:50 Kaynak: DHA

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