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İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR - Son Dakika

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

22.01.2022 11:25

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Kimi hatıra fotoğrafı çektirirken, kimisi de yürüyüş yaptı. Kar topu oynayan çocuklar çok eğlediklerini söyledi

İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'ne gelenlerden kimi hatıra fotoğrafı çekerken kimi de yürüyüş yapmayı tercih etti. Çocuklar büyükleriyle kar topu savaşı yaparken, çok eğlendiklerini söyledi.

Manzarayı seyretmek için geldiğini söyleyen Ahmet Yıldız "Çok güzel bir manzara. Yürüyüşe çıktık. Arkadaşımla dolaşıyoruz" diye konuştu. Çocuklarla kar topu oynayan Murat Akça, "Çocuklarla, torunlarla Çamlıca Tepesi'nde kar topu savaşı yapıyoruz. Kışın tadını çıkarıyoruz" dedi.

İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR
İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR

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Anadolu Yakası, İstanbul, Çamlıca, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARTPOSTALLIK MANZARALAR - Son Dakika
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