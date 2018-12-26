Son Dakika Haberleri: İstanbul - Beyaza Bürünen Hasdal  Ve Çevresi Havadan Görüntülendi

İstanbul - Beyaza Bürünen Hasdal  Ve Çevresi Havadan Görüntülendi

2 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHAİstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul - Beyaza Bürünen Hasdal  Ve Çevresi Havadan Görüntülendi, System.String[]
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kısa sürede yolları, evlerin çatılarını ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Beyaza bürünen Hasdal, TEM Otoyolu ve çevresi havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle Hasdal, TEM ve çevresi

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:31 Kaynak: DHA

DHA, Kar, İstanbul, Güncel
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