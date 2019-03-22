İstanbul- Beyazıt'ta 3 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Şoförün Tutuklanması Talep Edildi
38 dakika önce
Haber: Özden ATİK İstanbul DHABeyazıt'ta üç kişinin yaralanmasına neden kazaya sebep olan özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Haber: Özden ATİK İstanbul
DHA
Beyazıt'ta üç kişinin yaralanmasına neden kazaya sebep olan özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan Yüksel Kostuk, bugün Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı
'na sevk edildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Şüpheli Yüksel Kostuk'un mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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/dün çekilen görüntüler
-Otobüs sürücüsünün görüntüsü
-Olayla ilgili görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:19 Kaynak: DHA
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