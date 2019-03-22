Son Dakika Haberleri: İstanbul- Beyazıt'ta 3 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Şoförün Tutuklanması Talep Edildi

İstanbul- Beyazıt'ta 3 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Şoförün Tutuklanması Talep Edildi

38 dakika önce

Haber: Özden ATİK İstanbul DHABeyazıt'ta üç kişinin yaralanmasına neden kazaya sebep olan özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İstanbul- Beyazıt'ta 3 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Şoförün Tutuklanması Talep Edildi, System.String[]
Haber: Özden ATİK İstanbul DHA

Beyazıt'ta üç kişinin yaralanmasına neden kazaya sebep olan özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 

Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan Yüksel Kostuk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Şüpheli Yüksel Kostuk'un mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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/dün çekilen görüntüler

-Otobüs sürücüsünün görüntüsü

-Olayla ilgili görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:19 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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