İstanbul - Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var (2)
1 saat önce
Haber: Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı.
Haber: Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - İstanbul
DHA
Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay yerinde inceleme sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:27 Kaynak: DHA
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