Son Dakika Haberleri: İstanbul - Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var  (2)

İstanbul - Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var  (2)

1 saat önce

Haber: Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı.

İstanbul - Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var  (2), System.String[]
Haber: Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL - Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. İlk bilgilere özel halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay yerinde inceleme sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:27 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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