İstanbul Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var
24 dakika önce
İstanbul BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK SAYIDA YARALI VAR (5 Havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul
BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK SAYIDA YARALI VAR (5 Havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:57 Kaynak: DHA
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