Son Dakika Haberleri: İstanbul Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var

İstanbul Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası Çok Sayıda Yaralı Var

24 dakika önce

İstanbul BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK SAYIDA YARALI VAR (5 Havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI ÇOK SAYIDA YARALI VAR (5 Havadan görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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