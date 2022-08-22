AKP'li Beykoz Belediyesi'nin Yıkım Ekipleri, Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Tokatköy Mahallesi'ne Girdi, Mahalleli Polis ile Karşı Karşıya Geldi - Son Dakika
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AKP'li Beykoz Belediyesi'nin Yıkım Ekipleri, Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Tokatköy Mahallesi'ne Girdi, Mahalleli Polis ile Karşı Karşıya Geldi

22.08.2022 13:56

İstanbul Beykoz’da, AKP’li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy Mahallesi’ndeki evleri, kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak istedi. Mahalleli, çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi. Polis biber gazı kullandı. Bir ev, evin sahipleri ile mahalleli tarafından uzun süre terk edilmedi. Evin çatısında bekleyen vatandaşlardan biri fenalaştı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Beykoz'da, AKP'li Beykoz Belediyesi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen Tokatköy Mahallesi'ndeki evleri, kentsel dönüşüm kapsamında yıkmak istedi. Mahalleli, çevik kuvvet polisi ile karşı karşıya geldi. Polis biber gazı kullandı. Bir ev, evin sahipleri ile mahalleli tarafından uzun süre terk edilmedi. Evin çatısında bekleyen vatandaşlardan biri fenalaştı.

AKP'li Beykoz Belediyesi'nin yıkım ekipleri, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen; Tokatköy'deki evleri kentsel dönüşüm projesi yıkmak için bugün sabah 07.00 sularında mahalleye girdi. Yıkıma engel olmaya çalışan mahalleli sokaklara barikatlar kurdu.

Polisin sokak girişine barikat kurduğu sırada bir mahalleli, "Kendi halkına zulüm yapan Murat Aydın'a söylüyorum. Elini çek Beykoz'dan. Yeter bu kadar zulüm" dedi. Bir başka vatandaş ise "Evleri nasıl yıkarsınız?" tepkisini gösterdi.

Polis mahalleliye biber gazı ile müdahale etti. Mahalleli bir kadın, maruz kaldığı biber gazı nedeniyle fenalaştı. Yıkılmak istenen bir, evin sahipleri ve mahalleli tarafından uzun süre terk edilmedi. Çatıda bekleyen vatandaşlardan biri fenalaştı.

Olay yerinde bulunan KTR TV kameramanı İsmail Işık ise olay yerinden görüntü almaya çalıştığı sırada polis tarafından engellenmek istendi. Kameraman Işık, polisin müdahalesiyle barikatın dışına çıkarıldı.

Mahalleliye destek olmak için olay yerine gelen CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, yıkılmak istenen evdeki vatandaşlarla ve yetkililerle görüşmek istedi ancak polis barikatından geçmesine izin verilmedi.

Daha önce de yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen mahallelinin elektrik ve suları kesilmişti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AKP'li Beykoz Belediyesi'nin Yıkım Ekipleri, Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Tokatköy Mahallesi'ne Girdi, Mahalleli Polis ile Karşı Karşıya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKP'li Beykoz Belediyesi'nin Yıkım Ekipleri, Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Tokatköy Mahallesi'ne Girdi, Mahalleli Polis ile Karşı Karşıya Geldi - Son Dakika
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