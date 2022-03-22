Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı - Son Dakika
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Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı

22.03.2022 11:23
Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı

BEYKOZ'da arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafif ticari araca, otomobil çarptı.

BEYKOZ'da arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafif ticari araca, otomobil  çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Baklacı mevkiinde meydana geldi. Serdar Polat'ın kullandığı 34 TJ  0310 hafif ticari araç arızalandı. Sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. 34 CJT 473 plakalı otomobil sürücüsü Ayberk T., arızalı araca çarptı. Kazada Ayberk T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla önlem aldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Hafif ticari araç sürücüsü Serdar Polat, "Aniden arıza yapınca sağ şeride çektim. Emniyet şeridinde arkadan geldi çarptı. Görmedi herhalde." dedi.


Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı
Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı
Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı
Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı
Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı
Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı
YORUMLAR
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Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı Beykoz'da arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Otomobil, Marmara, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykoz'da arızalanan hafif ticari araca otomobil çarptı - Son Dakika


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