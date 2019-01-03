İstanbul- Beykoz'da Babasını Öldüren Genç Adliyeye Getirildi
1 saat önce
Beykoz Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No16'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi'ne getirildi.
Beykoz Çubuk
Mahallesi Şişecam
Şimşek Sitesi No16'daki evlerinde babasını silahla vurarak öldüren şüpheli Koray Adıyaman Beykoz Adliyesi
'ne getirildi.
İddiaya göre, babası bina görevlisi Murat Adıyaman (45) ile evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışan Koray Adıyaman, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babasını tabancayla öldürmüştü. Dün saat 16.00'da yaşanan olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Koray Adıyaman'ı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Gözaltındaki işlemleri biten Adıyaman bugün saat 13.00'da Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:03 Kaynak: DHA
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