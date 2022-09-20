İSTANBUL-BEYKOZ'DA CAMİ HOPARLÖRÜNDEN SESLENEN GENÇLERİ MAHALLELİ YAKALADI - Son Dakika
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İSTANBUL-BEYKOZ'DA CAMİ HOPARLÖRÜNDEN SESLENEN GENÇLERİ MAHALLELİ YAKALADI

20.09.2022 11:56

BEYKOZ'da akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak seslendi.

BEYKOZ'da akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak seslendi. Sesi duyanlar, camiye gelerek gençlere tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz'da Yuşa Türbesi'nin de bulunduğu camide meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir grup vatandaşın camiye gelerek gençlere tepki gösterdiği görülüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYKOZ'DA CAMİ HOPARLÖRÜNDEN SESLENEN GENÇLERİ MAHALLELİ YAKALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BEYKOZ'DA CAMİ HOPARLÖRÜNDEN SESLENEN GENÇLERİ MAHALLELİ YAKALADI - Son Dakika
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