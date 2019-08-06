İSTANBUL-BEYKOZ'DA DENİZDE AKINTIYA KAPILAN İKİ ÇOCUKTAN BİRİ KAYBOLDU
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BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı.
BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı. Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:09 Kaynak: DHA
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