İSTANBUL-BEYKOZ'DA DENİZDE AKINTIYA KAPILAN İKİ ÇOCUKTAN BİRİ KAYBOLDU

BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı.

BEYKOZ'da denize giren 15'li yaşlarda iki arkadaş akıntıya kapıldı. Çocuklardan biri sahildekiler tarafından kurtarılırken, kaybolan diğer çocuğu bulmak için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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