Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü - Son Dakika
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Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü

03.06.2022 16:27
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü

BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu durağa çarparak dereye düştü.

BEYKOZ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu durağa çarparak dereye düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Hafriyat kamyonunun yoldan çıkarak dereye düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.40 sıralarında, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsü Mehmet Beyazel'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 BRB 37 plakalı İSKİ'ye ait hafriyat yüklü kamyon, otobüs durağına çarptı. Şoför bu sırada kendini dışarı atarken kamyon Göksu Deresine bağlanan su kanalına düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Getirilen vinçle kamyon kaldırıldı.

Çevre sakini Volkan Nar, "Ben karşıda oturuyorum, ses gelince karşı yönden şahlanan kamyonun geldiğini gördüm. Durakta bekleyen insanlar vardı, kaçıştı. Durağa girdikten sonra ters döndü. Karşı yönden geldiğini görünce çevredekiler 'kaçın' diye bağırdı. Şükürler olsun, hala tir tir titriyorum. Bu birinci kaza değil, burada çok kaza oluyor" dedi.

KAZA KAMERADA

Hafriyat kamyonunun yoldan çıkarak dereye düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik akışının yavaşladığı ve arkadan gelen hafriyat kamyonunun durmayıp, yoldan çıkarak devrildiği görülüyor.


Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da hafriyat kamyonu dereye böyle düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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