Kaza, saat 07.30 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametinde seyreden Metin Aydoğan yönetimindeki 31 E 5652 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden otobüse çarptı. Bu sırada 16 SZP 52 plakalı otomobilin sürücüsü Lokman Kaya sol şeritte kazaya karışan kamyonete yandan çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kamyonetin sürücüsü Metin Erdoğan "Otobüse çarptım. Aracım sol şeritteydi, çalışmıyordu. Araçtan indikten 1 dakika sonra beyaz otomobil geldi çarptı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BEYKOZ'DA KAMYONET OTOBÜSE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

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