Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

01.09.2022 14:32
Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 3 katlı binanın çatısına çıkan vatandaşlar polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 3 katlı binanın çatısına çıkan vatandaşlar polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Beykoz'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı alınan bazı binalar için Tokatköy Mahallesi'nde polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Bazı evler boşaltılırken, yıkımın hukuksuz olduğunu öne süren 3 katlı bir binanın sakinleri, çatıya çıktı.

Polis ekipleri çatıya çıkan grubu ikna ederek, aşağıya indirdi.

Görevlilerin yıkım kararı alınan binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı Açıklaması Bakan Karaismailoğlu, Gaziray'ın ilk test sürüşüne katıldı Açıklaması CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement