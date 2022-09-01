Bazı evler boşaltılırken, yıkımın hukuksuz olduğunu öne süren 3 katlı bir binanın sakinleri, çatıya çıktı.

Beykoz'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı alınan bazı binalar için Tokatköy Mahallesi'nde polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı - Son Dakika

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