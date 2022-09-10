Beykoz'da kaza yapan kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Beykoz'da kaza yapan kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10.09.2022 10:24
Beykoz'da kaza yapan kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 E 5652 plakalı kamyonet, Molla Gürani Viyadüğü'nde, önünde seyreden otobüse arkadan çarptı.

Aynı yönde giden 16 SZP 52 plakalı otomobilin de kaza yapan kamyonete arkadan çarpması sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Son dakika haberleri | İSTANBUL-BEYKOZ'DA KAMYONET OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI Son dakika haberleri | İSTANBUL-BEYKOZ'DA KAMYONET OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI İSTANBUL-BEYKOZ'DA KAMYONET OTOBÜSE ÇARPTI: 1 YARALI İSTANBUL-BEYKOZ'DA KAMYONET OTOBÜSE ÇARPTI: 1 YARALI
Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da kaza yapan kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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