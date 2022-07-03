İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi

Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Öte yandan bölgeye söndürme çalışmalarına destek olması için helikopter sevk edildiği bilgisi edinildi.
Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler şu şekilde:
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