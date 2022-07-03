İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi - Son Dakika
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İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi

03.07.2022 12:35

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bilinmeyen bir sebep sonucu orman yangını çıktı. Bölge halkının ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerine destek olması için bölgeye helikopter de gönderildi.

Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

BÖLGEYE HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Öte yandan bölgeye söndürme çalışmalarına destek olması için helikopter sevk edildiği bilgisi edinildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan helikopter desteğiyle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerinden görüntüler şu şekilde:

Beykoz'da orman yangını çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Beykoz'da orman yangını çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi - Son Dakika
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