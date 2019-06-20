İSTANBUL- BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI 2
1 saat önce
BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI 2 (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
İSTANBUL- BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI 2 (ek görüntü)
(Tür: İstanbul
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