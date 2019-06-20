Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI 2
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İSTANBUL- BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI 2

1 saat önce

BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI 2 (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI 2 (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI 2
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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