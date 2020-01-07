İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ BEYKOZ'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi.

İSTANBUL-BEYKOZ'DA TOPRAK KAYDI, AĞAÇ DEVRİLDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ BEYKOZ'da yağış nedeniyle toprak kaydı, ağaç devrildi.

Beykoz Fatih Mahallesi, Arpacı Sokak'ta yağış nedeniyle toprak kaydı. Toprağın kaydığı alanda bulunan ağaç ise devrildi. İhbar üzerine olay polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Toprağın kaydığı bölgeden ve devrilen ağaçtan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler


Fatih Mahallesi, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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