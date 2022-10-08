Beylikdüzü'nde AVM'nin terasından sarkan kadını, çevredekilerin çabası kurtaramadı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde AVM'nin terasından sarkan kadını, çevredekilerin çabası kurtaramadı

08.10.2022 21:46

BEYLİKDÜZÜ'nde alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı.

BEYLİKDÜZÜ'nde alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı. Bunu fark eden terastakiler, genç kızı tutmaya çalışsa da metrelerce aşağıya düşmesine engel olamadı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız(25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tedavi altına alındı. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.


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Kaynak: DHA

Beylikdüzü, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde AVM'nin terasından sarkan kadını, çevredekilerin çabası kurtaramadı - Son Dakika

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