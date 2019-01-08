İstanbul- Beylikdüzü'nde Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi
45 dakika önce
Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.
Beylikdüzü
'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi. Kar
ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:00 Kaynak: DHA
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