Son Dakika Haberleri: İstanbul- Beylikdüzü'nde Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi

İstanbul- Beylikdüzü'nde Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi

45 dakika önce

Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

İstanbul- Beylikdüzü'nde Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi, System.String[]
Beylikdüzü'nde dün geceden beri aralıklarla yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kar manzarası havadan görüntülendi.

Kar ilerleyen saatleride etkisini arttıracağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:00 Kaynak: DHA

Kar, Beylikdüzü, Güncel
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