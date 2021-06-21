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İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ KAPISINDA 'BOMBA DÜZENEĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' NOTU YAZAN ODALARDA BULUNDU - Son Dakika

İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ KAPISINDA 'BOMBA DÜZENEĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' NOTU YAZAN ODALARDA BULUNDU

21.06.2021 07:14

Beylikdüzü'nde anne ve oğlunun cesetleri, oturdukları dairede kapılarındaki notlarda 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazan ayrı odalarda bulundu.

Beylikdüzü'nde anne ve oğlunun cesetleri, oturdukları dairede kapılarındaki notlarda 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazan ayrı odalarda bulundu. Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi. Daireye giren polis ekipleri içeride oda kapısında asılı bir notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Bomba imha uzmanı polis ekiplerinin incelemesi üzerine herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri anne Münevver Ertem(60) ve oğlu Ertan Ertem'in(40) cansız bedenleri ile karşılaştı.

Olay Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.

KAPIDA 'BOMBA DÜZENİĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' YAZILI NOT

Daireye giren polis ekipleri içeri de oda kapısında asılı bir not ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanı polisleri çağırırken, olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Olay yerine önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri binanın bulunduğu Hürriyet Bulvarı Caddesi'ni araç ve yaya geçişine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis ekipleri oda kapılarında yaptığı incelemede herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Odada iki adet tabanca bulunduğu da öğrenildi. Polis ekiplerinin dairedeki detaylı incelemesi devam ediyor.

POLİS EKİPLERİ 5 SAAT ÇALIŞMA YAPTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemede her iki odada cansız bedenleri bulunan annenin Münevver Ertem(60), oğlunun ise Ertan Ertem(40) olduğunu tespit etti. Ayrıca polis ekipleri Ertan Ertem'in cansız bedeninin yanında bulunan iki tabancayı da inceledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından bina sakinlerinin apartmana girmesine izin verdi.

APARTMANDAN AĞIR KOKULAR GELMEYE BAŞLADI

Olayın yaşandığı binada oturan bir kişi, "Binaya giriş için bekliyoruz. Herhalde az kaldı polisin çalışması, bir kaç saattir bekliyoruz. Ben olayın yaşandığı binada oturuyorum. Ben tanımıyordum kendilerini. Apartmandan ağır kokular gelmeye başladı. Bende ev sahibini aradım, geldiler polislere haber verdiler. Geldi polisler girdiler içeri, maalesef böyle bir olay meydana geldi. Allah rahmet eylesin" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ KAPISINDA 'BOMBA DÜZENEĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' NOTU YAZAN ODALARDA BULUNDU
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ KAPISINDA 'BOMBA DÜZENEĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' NOTU YAZAN ODALARDA BULUNDU
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ KAPISINDA 'BOMBA DÜZENEĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' NOTU YAZAN ODALARDA BULUNDU
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ KAPISINDA 'BOMBA DÜZENEĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' NOTU YAZAN ODALARDA BULUNDU

Beylikdüzü, Hürriyet, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR DAİREDE ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ KAPISINDA 'BOMBA DÜZENEĞİ VAR YAKLAŞMAYIN' NOTU YAZAN ODALARDA BULUNDU - Son Dakika


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