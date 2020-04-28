İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE DOĞAL GAZ BORUSUNDA YANGIN - Son Dakika

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İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE DOĞAL GAZ BORUSUNDA YANGIN
6 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:22 Kaynak: DHA
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