Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE DOĞAL GAZ BORUSUNDAKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2 - Son Dakika
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE DOĞAL GAZ BORUSUNDAKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2
6 saat önce
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:28 Kaynak: DHA
Son Dakika Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor