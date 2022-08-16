Beylikdüzü'nde evinin penceresinden tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde evinin penceresinden tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı

16.08.2022 15:48
Beylikdüzü'nde evinin penceresinden tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde evinin penceresinden caddeye tabancayla ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan genç gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde evinin penceresinden caddeye tabancayla ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan genç gözaltına alındı.

Yakuplu Mahallesi'nde bir sitede oturan S.B, 12 Ağustos'ta dairenin mutfak penceresinden caddeye doğru kurusıkı tabancayla ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis, 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen S.B'yi kısa sürede gözaltına aldı.

S.B. polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde S.B'nin mutfak penceresinden tek el caddeye doğru ateş ettikten sonra yere eğilerek saklanması, görüntüyü çeken arkadaşının da elinde bıçak taşıması yer alıyor.

YORUMLAR
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BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNİN CAMINDAN ATEŞ EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI BEYLİKDÜZÜ'NDE EVİNİN CAMINDAN ATEŞ EDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı Sahte bandrol üreten çete yapılan operasyonla yakalandı
Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde evinin penceresinden tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde evinin penceresinden tabancayla ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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