Son dakika gündem: STANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZADAN SONRA KAVGA; TAKSİ ŞÖFÖRÜNE KAFA ATTI - Son Dakika
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Son dakika gündem: STANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZADAN SONRA KAVGA; TAKSİ ŞÖFÖRÜNE KAFA ATTI

10.10.2022 09:36

Son dakika haberler: BEYLİKDÜZÜ'nde trafik kazası yapan taksi şoförü, saldırıya uğradı.

BEYLİKDÜZÜ'nde trafik kazası yapan taksi şoförü, saldırıya uğradı. Otomobilden inen yolcu, taksi şoförüne kafa atarken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Dün, D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü, direksiyon kabininde oturan otomobil sürücüsü ile tartışırken, otomobilin yolcu kabininden inen kişi tartışmaya girdi. Bu tartışma sırasında yolcu, taksi şoförüne kafa attı. Sürücü ve taksi şoförü arasında geçen arbede sonrası taraflar, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: STANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZADAN SONRA KAVGA; TAKSİ ŞÖFÖRÜNE KAFA ATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: STANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE KAZADAN SONRA KAVGA; TAKSİ ŞÖFÖRÜNE KAFA ATTI - Son Dakika
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