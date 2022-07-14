İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE METROBÜSÜN MOTOR KISMI YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE METROBÜSÜN MOTOR KISMI YANDI

14.07.2022 19:16

BEYLİKDÜZÜ'nde metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

BEYLİKDÜZÜ'nde metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yangın, 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Durağı'ndan Hadımköy Durağı istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcular durağa yürüyerek giderken, yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüs çekici yardımıyla yoldan çekildi. Dumanlar içinde kalan metrobüsten inen yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Görüntüsü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

YORUMLAR
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ZONGULDAK - Seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı ZONGULDAK - Seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı OTOMOBİLİN MOTORU YANDI OTOMOBİLİN MOTORU YANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE METROBÜSÜN MOTOR KISMI YANDI - Son Dakika

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