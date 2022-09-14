Türkiye'de sadece onda var! Sivaslı adam klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

Kaynak: AA

Volkan Özkan, Beylikdüzü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde iki aracın çarptığı kişi öldü - Son Dakika

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