İstanbul'da patlamış mısır kutusunda uyuşturucu satan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da patlamış mısır kutusunda uyuşturucu satan zanlı tutuklandı

28.09.2022 10:50

İstanbul Beylikdüzü'nde patlamış mısır kutularında uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde patlamış mısır kutularında uyuşturucu sattığı belirlenen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde kendisini "Mısırcı Dede" olarak tanıtan G.C'nin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, büyük patlamış mısır kutularında uyuşturucu sattığını belirledikleri şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda G.C. ile evde bulunan A.T. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 5 kilo 220 gram esrar, 110 gram kubar, 4 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.T. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.???????

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BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU SATAN 'MISIRCI DEDE' YAKALANDI BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU SATAN 'MISIRCI DEDE' YAKALANDI Beylikdüzü'nde uyuşturucu satan 'Mısırcı Dede' yakalandı Beylikdüzü'nde uyuşturucu satan 'Mısırcı Dede' yakalandı
Kaynak: AA

Beylikdüzü, İstanbul, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da patlamış mısır kutusunda uyuşturucu satan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da patlamış mısır kutusunda uyuşturucu satan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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