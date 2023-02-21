İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ 9 ARACIN KARTIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

BEYLİKDÜZÜ D-100 Karayolunda fren arızası yapan servis otobüsü 8 araca çarparak durabildi. Aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Topkapı istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CGS 577 plakalı servis otobüsü şoförü seyir halindeyken araçta fren arızası oluştu. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs aralarında İETT otobüsü olmak üzere 8 araca çarptı. Otobüsün çarptığı bazı otomobiller savrularak yol kenarındaki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yanyol trafiği Topkapı istikametine tamamen kapandı. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de kaza bölgesinde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Fatih Yamaçoğlu, 'Trafik çok ağır ilerliyordu, sonrasında servis otobüsü hepimize vura vura geldi. Sonra kim kime vurdu belli değil" diye konuştu. Yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı olan yan yol kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı. Kaza bölgesi havadan da görüntülendi.