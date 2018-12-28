Son Dakika Haberleri: İstanbul- Beylikdüzü'nde Silahlı Market Soygunu

İstanbul- Beylikdüzü'nde Silahlı Market Soygunu

1 saat önce

Beylikdüzü'nde market çalışanının işyerinin kapısını açtığı sırada içeri giren pompalı tüfekli ve maskeli 3 kişi, kasada bulunan yaklaşık 13 bin TL'yi alarak, olay yerine geldikleri otomobille kaçtılar.

Beylikdüzü'nde market çalışanının işyerinin kapısını açtığı sırada içeri giren pompalı tüfekli ve maskeli 3 kişi, kasada bulunan yaklaşık 13 bin TL'yi alarak, olay yerine geldikleri otomobille kaçtılar. Market çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

Adnan Kahveci Mahallesi Dere Sokak üzerinde saat 08.15 sıralarında marketi açan çalışan, peşinden içeri giren ellerinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan maskeli 3 kişi tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra kasada bulunan yaklaşık 13 bin TL'yi alarak, olay yerine geldikleri siyah renkli bir otomobille kaçtılar. Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Çalışan polise verdiği ilk bilgisinde, Marketi açıyordum. Kepenkleri açtım içeri girdiğim sırada peşimden girdiler. Ellerinde pompalı tüfek ve tabanca vardı. Sonra kasada bulunan parayı alıp kaçtılar dediği öğrenildi.

Olayın ardından polis kaçan şahıslarla ilgili araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:17 Kaynak: DHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa
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