Olay anı otobüs içinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.

Sayısı henüz belirlenemeyen kişiler, kendi otomobillerinden inerek İETT otobüsünün camlarını tekme ve yumruklarla kırmaya başladı.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Avcılar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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