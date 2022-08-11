İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı

11.08.2022 14:25
İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte İETT otobüsü sürücüsüne sinirlenen kişilerin otobüsün camlarını kırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte İETT otobüsü sürücüsüne sinirlenen kişilerin otobüsün camlarını kırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Silivri- Avcılar arasında sefer yapan İETT otobüsünün önü, Beylikdüzü Güzelyurt Durağı'na geldiği sırada bir grup tarafından kesildi.

Sayısı henüz belirlenemeyen kişiler, kendi otomobillerinden inerek İETT otobüsünün camlarını tekme ve yumruklarla kırmaya başladı.

Otobüs şoförü aracın kapılarını açmazken telefonla durumu yetkililere bildirdi.

Otomobildeki kişiler, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

Olay anı otobüs içinde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.

YORUMLAR
500
(güvenlik kamerası görüntüsüyle) - 'BENİ SOLLADIN' DİYEREK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR (güvenlik kamerası görüntüsüyle) - 'BENİ SOLLADIN' DİYEREK OTOBÜS ŞOFÖRÜNE SALDIRDILAR İETT OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI TEKMELERLE KIRIP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR İETT OTOBÜSÜNÜN CAMLARINI TEKMELERLE KIRIP YOLCULARA DEHŞETİ YAŞATTILAR
Kaynak: AA

Beylikdüzü, Avcılar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:41:53. #1.12#
SON DAKİKA: İEET otobüsüne saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement