İstanbul- Beylikdüzü'ndeki Bir Binanın Çatıındaki Yangın Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Çatıdaki yangın havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:20 Kaynak: DHA
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