İstanbul - Beyoğlu'nda 300 Bin Dolarlık Gasp (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHABeyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA
Beyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.
Motosikletli kurye döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor
Görüntü Dökümü:
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-Motosikletin görüntüsü
-Şirket yetkilisi
-Polis ekipleri
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:28 Kaynak: DHA
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