Son Dakika Haberleri: İstanbul - Beyoğlu'nda 300 Bin Dolarlık Gasp (1)

İstanbul - Beyoğlu'nda 300 Bin Dolarlık Gasp (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHABeyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.

İstanbul - Beyoğlu'nda 300 Bin Dolarlık Gasp (1), System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

Beyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.

Motosikletli kurye döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletin görüntüsü

-Şirket yetkilisi

-Polis ekipleri

-Detaylar

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Beyoğlu, İstanbul, Güncel
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