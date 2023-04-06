İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA ÇÖKME RİSKİNE KARŞI YOL, ARAÇ VE TRAMVAY TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA ÇÖKME RİSKİNE KARŞI YOL, ARAÇ VE TRAMVAY TRAFİĞİNE KAPATILDI

06.04.2023 07:57

BEYOĞLU'nda 5 katlı boş binadan betonların düşmesi üzerine çökme riskine karşı cadde, araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu.

BEYOĞLU'nda 5 katlı boş binadan betonların düşmesi üzerine çökme riskine karşı cadde, araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu.

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 5 katlı boş binadan beton parçaları düştü. Olay yerine istenen itfaiye ekipleri, binada yaşanması muhtemel çökmeye karşı caddeyi araç trafiğe kapatırken, tramvay seferleri de durduruldu. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA ÇÖKME RİSKİNE KARŞI YOL, ARAÇ VE TRAMVAY TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 5 KATLI BİNADA ÇÖKME RİSKİNE KARŞI YOL, ARAÇ VE TRAMVAY TRAFİĞİNE KAPATILDI - Son Dakika
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