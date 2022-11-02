Arkadaşlarını kaçırıp işkence ettiler! Ailesinden fidye istediler - Son Dakika
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Arkadaşlarını kaçırıp işkence ettiler! Ailesinden fidye istediler

02.11.2022 11:34

İstanbul Beyoğlu'nda İranlı garsonu kaçırıp ailesine işkence videoları göndererek 10 bin dolar fidye isteyen ve polis operasyonuyla yakalanan İranlı 4 şüphelinin kaçırılan Mostafa P.'nin arkadaşları olduğu belirlendi.

Beyoğlu'nda polise başvuran İran uyruklu Mına V. (45), Türkiye'de yaşayan kuzeninden 16 Ekim Pazar gününden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Mına V., Mostafa P.yi kaçıranların işkence videoları çekerek ailesine gönderdiğini ve 10 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

KALORİFER BORUSUNA KELEPÇELEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kaçırılan Mostafa P.'nin Beyoğlu'nda apart bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti. Önceki gün sabaha karşı yapılan baskında ellerinden kalorifer borusuna kelepçelenerek zorla tutulan Mostafa P. kurtarıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu sırada evde bulunan ve Mostafa P.'yi kaçırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibat kurdukları sim kartlar, işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ve mağdurun ellerini bağladıkları kelepçe ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler İran uyruklu Morteza B. (31), Mılad B. (30), Hamıd G.( 32), Morjtaba M. (41)'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyle arkadaş oldukları ve onun gibi garsonluk yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Münir Karaloğlu, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşlarını kaçırıp işkence ettiler! Ailesinden fidye istediler - Son Dakika

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