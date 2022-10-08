Son dakika haberi | İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA BATAN TEKNEDEKİLERİ DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberi | İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA BATAN TEKNEDEKİLERİ DENİZ POLİSİ KURTARDI

08.10.2022 14:28

Son dakika haberi: BEYOĞLU'nda boğaz açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kurtardı.

BEYOĞLU'nda boğaz açıldıktan sonra batan teknedeki iki kişiyi deniz polisi kurtardı. Teknedekilerin kurtarılışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Boğazına açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı teknenin su aldığını fark etti. Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi bota aldı. Kısa süre sonra tekne su alarak battı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA BATAN TEKNEDEKİLERİ DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika
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