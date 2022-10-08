İstanbul Boğazına açıldıktan bir süre sonra Karaköy önlerine gelen teknedeki kaptan ve arkadaşı teknenin su aldığını fark etti. Yardım çağıran kaptan kıyıya yöneldi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi teknedeki iki kişiyi bota aldı. Kısa süre sonra tekne su alarak battı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA BATAN TEKNEDEKİLERİ DENİZ POLİSİ KURTARDI - Son Dakika

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