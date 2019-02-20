İstanbul- Beyoğlu'nda Bir Oteldeki Hırsızlık Anı Kamerada

Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasının çalınması anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasının çalınması anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta 16.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki bir otel lobisinden İtalyan turist P.O'nun (53) çantasının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.



Oteldeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı otelde kalan Cezayir uyruklu A.M'nin (45) gerçekleştirdiğini belirledi.



Polis ertesi gün Cezayir uyruklu şüpheli A.M'yi Beyoğlu'nda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin otel lobisinde telefonla konuşarak oyalandığı, üzerindeki çantalarını yerleştirmek bahanesiyle koltuktaki çantayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

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