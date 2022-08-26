Caminin kapı tokmağını çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Caminin kapı tokmağını çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

26.08.2022 13:51
Caminin kapı tokmağını çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahsın caminin 4 bin TL değerindeki kapı tokmağını çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir şahsın caminin 4 bin TL değerindeki kapı tokmağını çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin soğukkanlılık ile kapı tokmağını çalması bu kadarına pes dedirtti.

Olay Temmuz ayında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir camide sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs camiye gelerek 4 bin TL değerindeki kapı tokmağını çaldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemeler çerçevesinde şüphelinin kapıların tokmaklarını çevirerek söktüğü görüldü. Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen N.G. isimli şüpheli şahıs, 5 Temmuz günü Hüseyinağa Mahallesi'nde yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.G. sevk edildiği adli makamlar tarafından "Mabetten Hırsızlık" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Caminin kapı tokmağını çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Caminin kapı tokmağını çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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