Son Dakika Haberleri: İstanbul - Beyoğlu'nda Bitişik 3 Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

İstanbul - Beyoğlu'nda Bitişik 3 Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

4 dakika önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHABeyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısı alev alev yandı.

İstanbul - Beyoğlu'nda Bitişik 3 Binanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısı alev alev yandı.

Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatılara müdahale eden itfaiye yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan binalar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:30 Kaynak: DHA

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