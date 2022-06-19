Beyoğlu'nda bulvara çıkan kadın trafiği durdurdu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda bulvara çıkan kadın trafiği durdurdu

19.06.2022 12:58
Beyoğlu'nda bulvara çıkan kadın trafiği durdurdu

BEYOĞLU'nda yolu trafiğe kapatan kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.

BEYOĞLU'nda yolu trafiğe kapatan kadın, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoldan çekilmemekte ısrar eden kadın, polis ekiplerini görünce ara sokağa girerek, uzaklaştı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan bir kadın, araçların önünde durarak trafiği engelledi. Sürücüler ne olduğunu anlamaya çalışırken, kadının yoldan çekilmesi için korna çaldı. Bazı sürücüler ise araçlarından inerek kadını ikna etmeye çalıştı. Kadın çevredekilerin çabalarına rağmen yoldan çekilmeyince, polis çağrıldı. Polisin geldiğini gören kadın, ara sokağa girerek, uzaklaştı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Tarlabaşı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda bulvara çıkan kadın trafiği durdurdu - Son Dakika

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