Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'na çıkan bir kadın, araçların önünde durarak trafiği engelledi. Sürücüler ne olduğunu anlamaya çalışırken, kadının yoldan çekilmesi için korna çaldı. Bazı sürücüler ise araçlarından inerek kadını ikna etmeye çalıştı. Kadın çevredekilerin çabalarına rağmen yoldan çekilmeyince, polis çağrıldı. Polisin geldiğini gören kadın, ara sokağa girerek, uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Tarlabaşı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda bulvara çıkan kadın trafiği durdurdu - Son Dakika

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