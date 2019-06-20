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İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA DEHŞET SAÇAN MAGANDALAR GÖZALTINA ALINDI -ARŞİV

14 dakika önce

\tBeyoğlu'nda önceki gün asker eğlencesi sırasında havaya ateş açtığı tespit edilen 2'si 18 yaşından küçük toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Beyoğlu'nda önceki gün asker eğlencesi sırasında havaya ateş açtığı tespit edilen 2'si 18 yaşından küçük toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
19 Haziran'da gece saatlerinde Kasımpaşa'da asker eğlencesi için toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estiren gençler Taksim'e yaklaştığı sırada silahlarla ateş açması kameralara yansımıştı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin yaptığı çalışmalarda araçlardan havaya ateş açtığı belirlenen Rümeysa A., Ensar K., Enes A., Hazar Ç., Caner K. ve 18 yaşından küçük H.K.E ile K.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Rümeysa A. ile 18 yaşından küçük H.K.E. ve K.B. hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Korku panik yaratacak şekilde ateş etmek' suçlarından işlem başlatıldı. Ensar K., Enes A., Hazar Ç. ve Caner K. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafiği tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirme', 'Karayolunda araçlarının, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi' maddelerinden toplam 343 lira para cezası kesildi.
İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA DEHŞET SAÇAN MAGANDALAR GÖZALTINA ALINDI -ARŞİV
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:46 Kaynak: DHA
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