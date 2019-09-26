Son Dakika Haberleri: İstanbul-beyoğlu'nda deprem paniği
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İstanbul-beyoğlu'nda deprem paniği

26 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından iş yerinde bulunanlar ve okuldaki öğrenciler panikle dışarı çıktı.

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İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremin ardından iş yerinde bulunanlar ve okuldaki öğrenciler panikle dışarı çıktı.
İstanbul Silivri açıklarında 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından iş yerinde çalışanlar ve okulda bulunan öğrenciler kendilerini panikle dışarı attı. Beyoğlu Kasımpaşa Orbay İlk ve Ortaokulu'nda büyük panik yaşandı. Depremin ardından öğrenci velileri panikle okula geldi. Deprem nedeniyle öğrenciler okul bahçesine çıkartıldı. Okulda öğrencilerin okulu boşaltması yönünde anonslar yapıldı. Korkuya kapılan bazı öğrenciler ağlayarak velilerine sarıldı. Depreme iş yerinde yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarıya koştular. Beyoğlu Piyalepaşa Caddesi üzerindeki iş yerlerinde çalışanlar da dışarıya çıkarak yakınlarını aramaya çalıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Piyalepaşa Caddesi üzerinde iş yerlerinde çıkan çalışanların bahçede beklemesi
-Kasımpaşa Orbay ilk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin bahçeye çıkması
-Çocukların ağlayarak velilerine sarılmaları
-Okuldan yapılan anonslar
-Çocuklar ve velilerle röp
-Genel ve detaylar


Kasımpaşa, İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:15 Kaynak: DHA
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